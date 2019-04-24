Как харьковчанин предприятию из Донбасса от налогов уклоняться помогал

Должностное лицо харьковского предприятия помог уклониться от уплаты налогов предприятию из Донбасса.
Руководитель харьковского предприятия незаконно способствовал необоснованному формированию налогового кредита по НДС для предприятия из Донбасса. Он оформлял документы фиктивных операций по выполнению субподрядных монтажно-строительных работ в период 2015 года.
Руководитель этого предприятия, не выполнял каких-либо работ, а только составлял и подписывал соответствующие документы. А также вносил недостоверные данные в налоговую отчетность своего предприятия, а именно включение в состав налогового обязательства по НДС в период 2015 сумму более 700 000 грн.
В апреле 2019-го мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. ст. 212 УК Украины.
Следователи налоговой милиции Харьковской области закончили досудебное расследование уголовного производства и направлили в суд с обвинительным актом по факту пособничества должностным лицом предприятия, зарегистрированного в Харькове, в умышленном уклонении от уплаты налогов субъекту хозяйствования, зарегистрированному в Донецкой области.
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