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24.04.2019  10:31   

Как харьковчанин предприятию из Донбасса от налогов уклоняться помогал

Должностное лицо харьковского предприятия помог уклониться от уплаты налогов предприятию из Донбасса.


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Руководитель харьковского предприятия незаконно способствовал необоснованному формированию налогового кредита по НДС для предприятия из Донбасса. Он оформлял документы фиктивных операций по выполнению субподрядных монтажно-строительных работ в период 2015 года.

Руководитель этого предприятия, не выполнял каких-либо работ, а только составлял и подписывал соответствующие документы. А также вносил недостоверные данные в налоговую отчетность своего предприятия, а именно включение в состав налогового обязательства по НДС в период 2015 сумму более 700 000 грн.

В апреле 2019-го мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. ст. 212 УК Украины.

Следователи налоговой милиции Харьковской области закончили досудебное расследование уголовного производства и направлили в суд с обвинительным актом по факту пособничества должностным лицом предприятия, зарегистрированного в Харькове, в умышленном уклонении от уплаты налогов субъекту хозяйствования, зарегистрированному в Донецкой области.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  уклонение от налогов, гфс, харьков
 
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