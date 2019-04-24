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24.04.2019  10:59   

ДТП на Алексеевке: Nissan не пропустил главного

Столкновение произошло 23 апреля около 12:20 на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Passat, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Nissan патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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