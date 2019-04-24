ДТП на Алексеевке: Nissan не пропустил главного

Столкновение произошло 23 апреля около 12:20 на перекрестке улиц Целиноградской и Ляли Убийвовк.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Passat, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Nissan патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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