В школе при Народной украинской академии ищут взрывчатку

Полиция проверяет сообщение о минировании учебного заведения в Харькове.
Информация о закладке взрывчатки в специализированной школе на улице Лермонтовской, поступила в Киевский отдела полиции 24 апреля около 9:13.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан. Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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