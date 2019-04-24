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24.04.2019  11:00   

В школе при Народной украинской академии ищут взрывчатку

Полиция проверяет сообщение о минировании учебного заведения в Харькове.


// Facebook/ХС

Информация о закладке взрывчатки в специализированной школе на улице Лермонтовской, поступила в Киевский отдела полиции 24 апреля около 9:13.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан. Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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