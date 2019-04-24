В школе при Народной украинской академии ищут взрывчатку

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Гороскоп по знакам Зодиака на 24 апреля Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 апреля До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.