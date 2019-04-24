24.04.2019 11:21

Женщины получили ожоги, выбираясь из пылающего дома (ФОТО)

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.



// ГСЧС

23 апреля в 20:25 спасателей вызвали на пожар в частном доме на 2-х хозяев по улице Возрождения, 7 в Немышлянском районе Харькова.



На момент возникновения возгорания в одной из половин дома находились 2 женщины: 1957 и 1981 года рождения.

Они заметили пожар, когда уже полностью горела деревянная пристройка и единственный путь эвакуации был в огне. Но женщины все равно решили прорываться сквозь огонь. Им это удалось, но обе получили ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр.



В тушении этого пожара принимали участие 3 пожарно-спасательных отделения ГСЧС в составе 12 спасателей и 3 единицы техники. На момент их прибытия площадь пожара составила около 100 кв.м. Крыша и веранда горели полностью.



Спасатели приняли все возможные меры, чтобы спасти внутренние помещения и имущество. В 21:25 им удалось локализовать пожар и в 22:46 - полностью его ликвидировать.