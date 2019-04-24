Женщины получили ожоги, выбираясь из пылающего дома (ФОТО)

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
23 апреля в 20:25 спасателей вызвали на пожар в частном доме на 2-х хозяев по улице Возрождения, 7 в Немышлянском районе Харькова.
На момент возникновения возгорания в одной из половин дома находились 2 женщины: 1957 и 1981 года рождения.
Они заметили пожар, когда уже полностью горела деревянная пристройка и единственный путь эвакуации был в огне. Но женщины все равно решили прорываться сквозь огонь. Им это удалось, но обе получили ожоги и были госпитализированы в ожоговый центр.
В тушении этого пожара принимали участие 3 пожарно-спасательных отделения ГСЧС в составе 12 спасателей и 3 единицы техники. На момент их прибытия площадь пожара составила около 100 кв.м. Крыша и веранда горели полностью.
Спасатели приняли все возможные меры, чтобы спасти внутренние помещения и имущество. В 21:25 им удалось локализовать пожар и в 22:46 - полностью его ликвидировать.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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