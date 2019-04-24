24.04.2019 12:06

В Харькове осудили водителя рейсового автобуса, который, чтобы не везти бесплатно женщину-инвалида, избил ее и вытолкнул из салона

Приговором Октябрьского районного суда г. Харькова 41-летнего жителя Мерефы признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины).



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В ноябре прошлого года мужчина работал водителем рейсового автобуса. На остановке в Харькове в салон транспортного средства вошла 60-летняя женщина. Пассажирка показала водителю удостоверение инвалида II группы, дающее право на льготный проезд. Однако водитель начал оскорблять женщину нецензурной бранью, требуя оплатить проезд или выйти из автобуса.



Пассажирка остались в салоне. Тогда осужденный набросился на нее с кулаками. Он ударил женщину в грудь с такой силой, что она упала и ударилась головой о дверь. После этого, злоумышленник вытолкнул потерпевшую из автобуса ногами и уехал.



Бил и оскорблял летнюю женщину агрессивный человек на глазах у других пассажиров. Из-за падения из автобуса потерпевшая получила многочисленные ушибы.

Мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы. Учитывая, что подсудимый признал вину, раскаялся в причиненном суд принял решение об освобождении его от наказания с испытательным сроком на 1 год.