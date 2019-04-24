24.04.2019 12:54

На Баварии сбили 17-летнюю девушку (ФОТО)

С травмой головы и ушибом грудной клетки пострадавшую доставили в больницу.



// Нацполиция

Наезд произошел 23 апреля около 17:40 на проспекте Любви Малой в районе пешеходного перехода.

30-летний водитель автомобиля «Renault» сбил на 17-летнюю девушку.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.