Главная Новости Криминал и происшествия На Баварии сбили 17-летнюю девушку (ФОТО)
24.04.2019  12:54   

На Баварии сбили 17-летнюю девушку (ФОТО)

С травмой головы и ушибом грудной клетки пострадавшую доставили в больницу.


// Нацполиция

Наезд произошел 23 апреля около 17:40 на проспекте Любви Малой в районе пешеходного перехода.

30-летний водитель автомобиля «Renault» сбил на 17-летнюю девушку.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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