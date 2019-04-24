На Баварии сбили 17-летнюю девушку (ФОТО)

С травмой головы и ушибом грудной клетки пострадавшую доставили в больницу.
Наезд произошел 23 апреля около 17:40 на проспекте Любви Малой в районе пешеходного перехода.
30-летний водитель автомобиля «Renault» сбил на 17-летнюю девушку.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
влажн.:
давл.:
ветер: