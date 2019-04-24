24.04.2019 13:30

Девушка в розовых кроссовках позавчера не вернулась домой

Сотрудники Змиевского отдела полиции устанавливают местонахождение Надежды Веремеенко, 2001 года рождения.



// Нацполиция

Девушка 22 апреля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



На вид Надежде 18 лет, рост 170 см, темные длинные волосы, серые глаза, худощавого телосложения.



Была одета в короткую кожаную коричневую куртку, синие джинсы, бежевую тунику, розовые кроссовки с белыми вставками, черный рюкзак с белыми вставками.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Змиевской отдела полиции по телефонам: 102, (05747) 3-49-93, м.т.095-317-64-63 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.