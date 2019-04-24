24.04.2019 14:31

Водитель маршрутки под кайфом устроил ДТП в центре города

У водителя маршрутного транспортного средства, попавшего в ДТП, патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения.



// Патрульная полиция

Еще 11 апреля патрульным поступило сообщение о ДТП без травмированных на улице Сумской. Участниками ДТП стали автобус I-VAN и автомобиль Mazda.

По предварительной информации, водитель I-VAN не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и столкнулся с припаркованным автомобилем Mazda.

Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя маршрутного транспортного средства признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.



Заключение врачей оказалось положительным и показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. После получения результатов осмотра патрульные составили на водителя "I-VAN" административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП.



Материалы будут направлены в суд. Согласно санкции статьи водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.