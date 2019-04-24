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24.04.2019  15:12   

Харьковскую школу заминировали два семиклассника

Полицейские установили, кто причастен к ЧП на Лермонтовской.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе розыско полицейские установили виновников псевдозаминирования школы на Лермонтовской.
 
Ими оказались 12 и 11-летние ученики этой же школы. По словам подростков, они решили пошутить и сообщить в полицию о заминировании.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Также решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.
 
Наопним, что 24 апреля в 9:13 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка.
 
В ходе тщательного обследования учебного заведения и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Тэги:  минирование школы, найдены виновника, харьков
 
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