Француз пытался вывезти из Украины старинные иконы и награды

Контрабандиста старины задержали на таможенном посту «Харьков-аэропорт».
Сегодня харьковские таможенники в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области обнаружили награды и старинные иконы, которые гражданин Франции пытался незаконно вывезти из Украины.
Гражданин Франции, улетающий рейсом "Харьков-Стамбул", при прохождении таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако в ходе дальнейшего таможенного досмотра в багаже мужчины были обнаружены 4 иконы с признаками старины и медали «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне».
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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