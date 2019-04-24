24.04.2019 16:03

Француз пытался вывезти из Украины старинные иконы и награды

Контрабандиста старины задержали на таможенном посту «Харьков-аэропорт».



// kh.sfs.gov.ua

Сегодня харьковские таможенники в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области обнаружили награды и старинные иконы, которые гражданин Франции пытался незаконно вывезти из Украины.



Гражданин Франции, улетающий рейсом "Харьков-Стамбул", при прохождении таможенного контроля избрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе дальнейшего таможенного досмотра в багаже ​​мужчины были обнаружены 4 иконы с признаками старины и медали «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне».



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.