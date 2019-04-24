24.04.2019 16:19

Квартиру отобрали у мошенников и возвратили городу

Прокуратуре со второй попытки удалось вернуть общине города квартиру, которой обманом завладели мошенники.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд отменил решение первой судебной инстанции и принял новое решение о возвращении территориальной общине квартиры, которой после смерти владельца завладели мошенники.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, говорится о квартире площадью 43,7 кв.м в Индустриальном районе города. Владелец жилья умер в апреле 2016 года. Родственников умерший не имел, поэтому в соответствии с требованиями законодательства, недвижимость отходило в собственность территориальной общины г.. Харькова как выморочное наследство.

Однако актовая запись о смерти владельца квартиры был внесен почти через месяц после того, как мужчины не стало, а в фамилии умершего допущена ошибка. Между тем паспортом умершего воспользовались мошенники. От имени собственника квартиры и по его документам был оформлен договор купли-продажи жилья. Вскоре недвижимость перепродали еще раз.

С целью возвращения квартиры территориальной общине прокуратура обратилась с иском в Орджоникидзевский районный суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке. Харьковский апелляционный суд учел доводы прокурора, отменил предыдущее судебное решение и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Ход выполнения решения апелляционного суда находится на контроле прокуратуры области.