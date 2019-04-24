24.04.2019 17:19

Мошенник обворовал на 24 тысячи гривен: приговор вынесен

Аферисту придется заплатить вдвое больше.



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Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор мошеннику.

Как выяснило следствие, майским вечером 2017 года обвиняемый, решив завладеть мобильным телефоном, своего знакомого, назначил ему встречу у ОСК «Металлист» и предложил последнему прогуляться.

Когда мужчины находились возле дома №1 по ул. Днепровской, мошенник попросил у знакомого смартфон, чтобы позвонить, а после того, как доверявший ему приятель дал свой гаджет (стоимостью 2 805 гривен), аферист, приложив мобильный телефон к уху и делая вид, что разговаривает, зашел за угол дома и, выйдя из поля зрения хозяина девайса, направился в ломбард и заложил телефон.

Затем преступник решил завладеть планшетом и ноутбуком, в том же мае 2017 года, под предлогом помощи в ремонте гаджетов, предложил потерпевшему передать ему технику, на что потерпевший согласился.

А мошенник отнес девайсы в ломбард, положив в карман почти 21 000 гривен.

На суде обвиняемый признал свою виновность в преступлениях, как и гражданские иски. По приговору суда воришка должен возместить средства ломбарду 2 200 и 51 000 гривен потерпевшему хозяину ноутбука.

Аферисту грозил двухлетний срок заключения.

Но суд решил дать ему шанс, установив ему испытательный срок на два года, обязав его периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщая об изменении места жительства, работы или учебы.