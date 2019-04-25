Главная Новости Криминал и происшествия Банду фальшивомонетчиков обнаружили в Харькове
25.04.2019  08:30   

Банду фальшивомонетчиков обнаружили в Харькове

Полиция провела 17 обысков на территории региона. Изъяты 50 000 долларов США и миллион гривен, которые будут направлены на экспертизу.


://glavnoe.ua

Работники Главного следственного управления Нацполиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам изготовления и сбыта поддельных банкнот иностранной валюты в Харькове и области.

Во время следствия полицейские установили, что группа лиц подделывала банкноты иностранной валюты. Для сбыта фальшивых денег злоумышленники использовали пункты обмена валют, часть из которых не имела соответствующих разрешительных документов Национального банка Украины

Источник:   Главное
 Тэги:  деньги, фальшивомонетчика, харьков, полиция, обыск
 
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