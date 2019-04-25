На предприятии погиб рабочий

Смертельный случай произошел в Новобаварском районе Харькова.
О смерти на производстве в полицию сообщили медики скорой помощи днем 24 апреля.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Правоохранителями установлено, что в связи с несоблюдением соответствующих норм на 55-летнего мужчины с крана упала кабина автомобиля.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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