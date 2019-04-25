25.04.2019 10:02

На предприятии погиб рабочий

Смертельный случай произошел в Новобаварском районе Харькова.



// Нацполиция

О смерти на производстве в полицию сообщили медики скорой помощи днем 24 апреля.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Правоохранителями установлено, что в связи с несоблюдением соответствующих норм на 55-летнего мужчины с крана упала кабина автомобиля.



Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.