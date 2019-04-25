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25.04.2019  10:02   

На предприятии погиб рабочий

Смертельный случай произошел в Новобаварском районе Харькова.


// Нацполиция

О смерти на производстве в полицию сообщили медики скорой помощи днем 24 апреля.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранителями установлено, что в связи с несоблюдением соответствующих норм на 55-летнего мужчины с крана упала кабина автомобиля.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, производство, полиция, харьков
 
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