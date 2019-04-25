Взрывчатку ищут в учебных заведениях Харькова (ФОТО)

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании учебных заведений в двух районах города.
Сообщения о закладке взрывчатки в гимназии № 13 на улице Благовещенской, 36 и лицее № 27 на улице Марьинской, 12/14 поступили в полицию 25 апреля около 8:40.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп Холодногорского и Новобаварского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан.
Специалисты проверяют помещения и прилегающие территории.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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