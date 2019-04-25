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25.04.2019  10:07   

Взрывчатку ищут в учебных заведениях Харькова (ФОТО)

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании учебных заведений в двух районах города.


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Сообщения о закладке взрывчатки в гимназии № 13 на улице Благовещенской, 36 и лицее № 27 на улице Марьинской, 12/14 поступили в полицию 25 апреля около 8:40.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп Холодногорского и Новобаварского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.

Специалисты проверяют помещения и прилегающие территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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