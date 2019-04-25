Главная Новости Криминал и происшествия Аптеку поймали на незаконной торговле кодеиносодержащих препаратов (ФОТО)
25.04.2019  10:30   

Аптеку поймали на незаконной торговле кодеиносодержащих препаратов (ФОТО)

24 апреля сотрудники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками полиции провели следственные действия в аптеке Шевченковского района.


// Нацполиция

В ходе проведения санкционированного обыска полиция изъяла 2400 таблеток препарата «Кодепсин», 870 таблеток препарата «кодтерпин», упаковки от реализованных лекарственных средств, фармдокументацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную продажу кодеиносодержащих медпрепаратов наркозависимым лицам.

Обыск проводился  в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Правоохранители зафиксировали в указанной аптеке неоднократные факты незаконной реализации кодеиносодержащих и других сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым лицам без предоставления соответствующего рецепта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, аптека, полиция, харьков
 
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