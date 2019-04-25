Аптеку поймали на незаконной торговле кодеиносодержащих препаратов (ФОТО)

24 апреля сотрудники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками полиции провели следственные действия в аптеке Шевченковского района.
В ходе проведения санкционированного обыска полиция изъяла 2400 таблеток препарата «Кодепсин», 870 таблеток препарата «кодтерпин», упаковки от реализованных лекарственных средств, фармдокументацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную продажу кодеиносодержащих медпрепаратов наркозависимым лицам.
Обыск проводился в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
Правоохранители зафиксировали в указанной аптеке неоднократные факты незаконной реализации кодеиносодержащих и других сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым лицам без предоставления соответствующего рецепта.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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