25.04.2019 10:30

Аптеку поймали на незаконной торговле кодеиносодержащих препаратов (ФОТО)

24 апреля сотрудники Управления противодействия наркопреступности вместе с работниками полиции провели следственные действия в аптеке Шевченковского района.



// Нацполиция

В ходе проведения санкционированного обыска полиция изъяла 2400 таблеток препарата «Кодепсин», 870 таблеток препарата «кодтерпин», упаковки от реализованных лекарственных средств, фармдокументацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную продажу кодеиносодержащих медпрепаратов наркозависимым лицам.

Обыск проводился в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).



Правоохранители зафиксировали в указанной аптеке неоднократные факты незаконной реализации кодеиносодержащих и других сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым лицам без предоставления соответствующего рецепта.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Досудебное расследование продолжается.