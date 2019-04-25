Главная Новости Криминал и происшествия В университете Каразина ищут взрывчатку (ВИДЕО, ФОТО)
25.04.2019  10:28   

В университете Каразина ищут взрывчатку (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 25 апреля правоохранителям поступило сообщение о минировании Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина


// Facebook/ХС

Студентов и сотрудников вуза эвакуировали из цетнрального и Северного корпусов университета.

На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Специалисты проверяют помещения и прилегающие территории.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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