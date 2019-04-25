В университете Каразина ищут взрывчатку (ВИДЕО, ФОТО)

Утром 25 апреля правоохранителям поступило сообщение о минировании Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
Студентов и сотрудников вуза эвакуировали из цетнрального и Северного корпусов университета.
На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Специалисты проверяют помещения и прилегающие территории.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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