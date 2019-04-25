Главная Новости Криминал и происшествия Заробитчанин с Винничины обокрал кладбище под Харьковом (ФОТО)
25.04.2019  11:13   

Заробитчанин с Винничины обокрал кладбище под Харьковом (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, который совершил надругательство над могилой.


// Нацполиция

В полицию Богодуховский отдела обратился 41-летний мужчина с сообщениео о краже ограждения с кладбища.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 47-летний житель Винницкой области, который приехал на заработки в Харьковскую область, а именно в село Скосогоровка Богодуховского района. Как выяснилось, неподалеку от места работы правонарушителя расположено кладбище. Проходя мимо него, мужчина решил похитить металлическое ограждение с могилы и в дальнейшем продать ее.

По словам злоумышленника, ограждение он сдал за 250 гривен в пункт приема металлолома.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, кража, кладбище, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия Памятник УПА засыпали мусором (ФОТО) 22.02 Криминал и происшествия Житель харьковского пригорода решил «разжиться» за счет агитационного куба одного из кандидатов в президенты 28.09 Власть Малолетнему вандалу, надругавшемуся над памятником, могут запретить гулять после восьми вечера
 
 

Видео

По проспекту Независимости харьковские озеленители высадят 30 000 цветов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 