25.04.2019 11:13

Заробитчанин с Винничины обокрал кладбище под Харьковом (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, который совершил надругательство над могилой.



// Нацполиция

В полицию Богодуховский отдела обратился 41-летний мужчина с сообщениео о краже ограждения с кладбища.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 47-летний житель Винницкой области, который приехал на заработки в Харьковскую область, а именно в село Скосогоровка Богодуховского района. Как выяснилось, неподалеку от места работы правонарушителя расположено кладбище. Проходя мимо него, мужчина решил похитить металлическое ограждение с могилы и в дальнейшем продать ее.



По словам злоумышленника, ограждение он сдал за 250 гривен в пункт приема металлолома.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.