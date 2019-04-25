Заробитчанин с Винничины обокрал кладбище под Харьковом (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, который совершил надругательство над могилой.
В полицию Богодуховский отдела обратился 41-летний мужчина с сообщениео о краже ограждения с кладбища.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 47-летний житель Винницкой области, который приехал на заработки в Харьковскую область, а именно в село Скосогоровка Богодуховского района. Как выяснилось, неподалеку от места работы правонарушителя расположено кладбище. Проходя мимо него, мужчина решил похитить металлическое ограждение с могилы и в дальнейшем продать ее.
По словам злоумышленника, ограждение он сдал за 250 гривен в пункт приема металлолома.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
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