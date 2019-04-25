25.04.2019 11:31

Ночью на Салтовке сгорел автомобиль (ФОТО)

В Немышлянском районе пожарные тушили горящий автомобиль.



// ГСЧС

25 апреля в 3:46 спасателям сообщили, что во дворе жилой 9-этажки на ул. Благодатной, 2 горит автомобиль «ЗАЗ Славута», припаркованный прямо напротив подъезда.



На место происшествия выехали два оперативных отделения 5-й пожарной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены.

В легковушке огнем был охвачен моторный отсек и салон на общей площади 4 кв.м. От пламени пострадала правая часть соседней легковушки Volkswagen Golf.



Уже в 4:01 пожар был локализован, а в 4:25 ликвидирован полностью.



Причина возникновения возгорания устанавливается.



Пострадавших в результате происшествия нет.