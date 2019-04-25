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25.04.2019  11:31   

Ночью на Салтовке сгорел автомобиль (ФОТО)

В Немышлянском районе пожарные тушили горящий автомобиль.


// ГСЧС

25 апреля в 3:46 спасателям сообщили, что во дворе жилой 9-этажки на ул. Благодатной, 2 горит автомобиль «ЗАЗ Славута», припаркованный прямо напротив подъезда.

На место происшествия выехали два оперативных отделения 5-й пожарной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены.

В легковушке огнем был охвачен моторный отсек и салон на общей площади 4 кв.м. От пламени пострадала правая часть соседней легковушки Volkswagen Golf.

Уже в 4:01 пожар был локализован, а в 4:25 ликвидирован полностью.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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