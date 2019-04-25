Закладчик развозил соли на такси (ФОТО)

55 свертков с веществами, похожими на наркотические, полицейские изъяли у пассажира такси.
Днем 24 апреля пеший патруль на улице Марка Вовчка обратил внимание на мужчину, вел себя подозрительно и поспешно сел в автомобиль Chevrolet.
На законные требования патрульных полицейских остановить транспортное средство водитель не отреагировал и направился в сторону Московского проспекта.
Уже на проспекте автопатруль остановил вышеуказанный автомобиль. В нем находились водитель и двое пассажиров. На вопрос патрульных, имеют граждане при себе запрещенные предметы или вещества, один из пассажиров сообщил, что у него есть пакет с так называемыми «солями».
Для проведения следственных действий и документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу Немышлянского отдела полиции.
В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины 50 пакетиков с порошкообразным веществом и 5 пакетиков с веществом растительного происхождения. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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