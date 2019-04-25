Слободской район: возле общеобразовательной школы пиротехники ГСЧС изъяли минометную мину (ФОТО)

24 апреля по дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета по территории Харьковской общеобразовательной школы № 68, по адресу: г.. Харьков, ул. Зерновая 12.
Устаревшую мину обнаружил персонал школы во время уборки прилегающей территории на расстоянии 150 м от здания учебного заведения.
К месту происшествия немедленно прибыл специалист Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с целью проведения идентификации вероятного взрывоопасного предмета.
Им было установлено, что данный предмет действительно взрывоопасный и является минометной миной со времен Второй мировой войны калибром 82 мм.
Сразу после этого место находки было взято под охрану и вызван пиротехнический подразделение аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За час пиротехники уже были на месте. Они изъяли мину, которая лежала прямо на поверхности земли под лозой дикого винограда, и уничтожили ее на специальном полигоне за пределами Харькова.
Также пиротехники провели проверку прилегающей территории на наличие других ВОП, которых в конце концов не нашли.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
влажн.:
давл.:
ветер: