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25.04.2019  13:35   

Слободской район: возле общеобразовательной школы пиротехники ГСЧС изъяли минометную мину (ФОТО)

24 апреля по дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета по территории Харьковской общеобразовательной школы № 68, по адресу: г.. Харьков, ул. Зерновая 12.


://kharkiv.dsns.gov.ua

Устаревшую мину обнаружил персонал школы во время уборки прилегающей территории на расстоянии 150 м от здания учебного заведения.

К месту происшествия немедленно прибыл специалист Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с целью проведения идентификации вероятного взрывоопасного предмета. 

Им было установлено, что данный предмет действительно взрывоопасный и является минометной миной со времен Второй мировой войны калибром 82 мм.

Сразу после этого место находки было взято под охрану и вызван пиротехнический подразделение аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

За час пиротехники уже были на месте. Они изъяли мину, которая лежала прямо на поверхности земли под лозой дикого винограда, и уничтожили ее на специальном полигоне за пределами Харькова. 

Также пиротехники провели проверку прилегающей территории на наличие других ВОП, которых в конце концов не нашли.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  минирование, школа, харьков, пиротехники гсчс, взрыв
 
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