На пожаре сгорел пенсионер

Спасатели обнаружили на пепелище тело погибшего.
24 апреля в 9:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в селе Лужок Дергачевского района.
Ну тушение выезжал дежурный караул 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 80 кв.м. Горели деревянные конструктивные элементы и домашние вещи.
В результате проведения разведки спасатели обнаружили в одной из горящих комнат обгоревшее тело хозяина дома, 1945 года рождения.
На пожаре работало 2 пожарных ствола, которыми пожарные локализовали огонь в 9:42. Окончательная ликвидация пожара зафиксирована в 12:20.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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