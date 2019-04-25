25.04.2019 15:00

На пожаре сгорел пенсионер

Спасатели обнаружили на пепелище тело погибшего.



// ГСЧС

24 апреля в 9:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в селе Лужок Дергачевского района.



Ну тушение выезжал дежурный караул 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 80 кв.м. Горели деревянные конструктивные элементы и домашние вещи.



В результате проведения разведки спасатели обнаружили в одной из горящих комнат обгоревшее тело хозяина дома, 1945 года рождения.



На пожаре работало 2 пожарных ствола, которыми пожарные локализовали огонь в 9:42. Окончательная ликвидация пожара зафиксирована в 12:20.



Причина возникновения пожара устанавливается.