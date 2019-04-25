Главная Новости Криминал и происшествия Разочаровавшаяся в любви девушка грозилась выпрыгнуть с 5 этажа
25.04.2019  15:32   

Разочаровавшаяся в любви девушка грозилась выпрыгнуть с 5 этажа

Харьковский полицейский спас 20-летнюю харьковчанку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.


// Нацполиция

В ночь на 25 апреля в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Мира из окна 5-го этажа общежития пытается выпрыгнуть человек.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные и медицинские работники.

20-летняя девушка в течение трех часов сидела на газовой трубе, уцепившись за парапет здания.

Как стало известно, она поссорилась со своим парнем. Именно это и стало причиной попытки самоубийства.

После долгих уговоров оперуполномоченному отдела уголовной превенции Индустриального ОП старшему лейтенанту полиции Петру Чепиленко удалось вытащить девушку. Она госпитализована в харьковскую больницу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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