Разочаровавшаяся в любви девушка грозилась выпрыгнуть с 5 этажа

Харьковский полицейский спас 20-летнюю харьковчанку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.
В ночь на 25 апреля в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Мира из окна 5-го этажа общежития пытается выпрыгнуть человек.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные и медицинские работники.
20-летняя девушка в течение трех часов сидела на газовой трубе, уцепившись за парапет здания.
Как стало известно, она поссорилась со своим парнем. Именно это и стало причиной попытки самоубийства.
После долгих уговоров оперуполномоченному отдела уголовной превенции Индустриального ОП старшему лейтенанту полиции Петру Чепиленко удалось вытащить девушку. Она госпитализована в харьковскую больницу.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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