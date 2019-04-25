25.04.2019 16:02

Задушила как в кино: пьянка под Харьковом закончилась трагедией

Жительница Дергачевского района убила своего сожителя.



// Нацполиция

24 апреля в 13:00 в полицию сообщили об убийстве. Оперативники обнаружили по месту жительства тело 49-летнего жителя поселка Пересечное со следами физического насилия.



Как было установлено, мужчину задушила его 40-летняя сожительница. Накануне трагедии пара распивали алкогольные напитки, потом между ними возник конфликт. Оскорбленная женщина связала спящему мужчине веревкой руки за спиной, надела на голову полимерный пакет, который держала руками на шее, пока тот не задохнулся.



Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.