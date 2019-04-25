25.04.2019 16:31

За день рыбоохранный патруль выловил семерых браконьеров

Изъято 40 кг рыбы, общая сумма нанесенного ущерба составила 18377 грн.



//khr.darg.gov.ua

Рейды на водоемах Харьковской области проводились 24 апреля. Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал семь правонарушений.

В частности, на Краснооскольском водохранилище неподалеку с. Гороховатка, что в Боровском районе, задержан нарушитель, который сеткой выловил 81 шт. плотвы весом 3,5 кг. Нанесенный ущерб составил 6885 грн.



На Краснооскольском водохранилище возле базы отдыха «Свет Шахтера» в Боровском района разоблачен гражданин, который с помощью сетки поймал 6 окуней, 21 плотву, 34 плоскирки и 6 лещей весом около 5 кг. Рыбным запасам причинен ущерб на сумму 4114 грн.



Затем на пруду в с. Пархомовка Краснокутского района обнаружен мужчина, который запрещенным орудием лова поймал: 74 штуки плотвы и 4 окуня весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины составляют 6358 грн.



Во всех случаях на виновных лиц составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.