Главная Новости Криминал и происшествия За день рыбоохранный патруль выловил семерых браконьеров
25.04.2019  16:31   

За день рыбоохранный патруль выловил семерых браконьеров

Изъято 40 кг рыбы, общая сумма нанесенного ущерба составила 18377 грн.


//khr.darg.gov.ua

Рейды на водоемах Харьковской области проводились 24 апреля. Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал семь правонарушений.

В частности, на Краснооскольском водохранилище неподалеку с. Гороховатка, что в Боровском районе, задержан нарушитель, который сеткой выловил 81 шт. плотвы весом 3,5 кг. Нанесенный ущерб составил 6885 грн.

На Краснооскольском водохранилище возле базы отдыха «Свет Шахтера» в Боровском района разоблачен гражданин, который с помощью сетки поймал 6 окуней, 21 плотву, 34 плоскирки и 6 лещей весом около 5 кг. Рыбным запасам причинен ущерб на сумму 4114 грн.

Затем на пруду в с. Пархомовка Краснокутского района обнаружен мужчина, который запрещенным орудием лова поймал: 74 штуки плотвы и 4 окуня весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины составляют 6358 грн.

Во всех случаях на виновных лиц составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Общество Водоемы в пригородах Харькова продолжают зарыбливать мальками ценных пород (ФОТО) 16.04 Криминал и происшествия На Барабашово изымали снасти для браконьеров 16.04 Криминал и происшествия Рыбак-браконьер наловил мелкоты на 34 тысячи гривен (ФОТО)
 
 

Видео

Опыт Харькова в сфере предоставления административных услуг перенимает Мариупол
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 