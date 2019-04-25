25.04.2019 16:19

Рецидивист-извращенец нападал и насиловал детей: приговор вынесен

Прокуратура в суде добилась более сурового наказания для педофила.



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Как сообщает Прокуратура, Дергачевский районный суд области вынес приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное повторно в отношении лица, не достигшего 14 лет, незаконченное покушение на аналогичное преступление и похищение ребенка (ч. 4 ст. 153, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 153 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, злоумышленнику присудили 14,5 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале прошлого года в одном из сел Дергачевского района нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал милицию.

Во время проверки на причастность злоумышленника к другим преступлениям установлено, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист обидел мальчика 2005 г.р.

Мужчина увидел ребенка вечером вблизи железной дороги. Парень гулял с друзьями и немного отстал от компании. Вор схватил малого и, угрожая физической расправой, понес к посадке, расположенной неподалеку. Малолетний пытался вырваться от нападающего и звал на помощь, но тот закрыл ребенку рот. Затянув жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, изнасиловал ребенка. После этого изверг сбежал, потому что услышал, что к месту происшествия кто-то идет. Оказалось, что это товарищи искали своего пропавшего друга.

Стоит отметить, что на данный момент, мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах) и только в октябре 2017 освободился из мест лишения свободы.

Это - не первый приговор по данному делу. В июле прошлого года Дергачевский районный суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с такой позицией и обжаловала приговор. Харьковский апелляционный суд признал обоснованными доводы апелляционной жалобы заместителя прокурора области о несоответствии назначенного наказания тяжести уголовного преступления и назначил новое рассмотрение в производстве. Новый состав коллегии судей районного суда так же учел доводы прокуратуры и по результатам рассмотрения назначил обвиняемому более суровое наказание.

Справка:

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.