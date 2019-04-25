25.04.2019 16:41

Минирование: на пяти объектах взрывчатка не обнаружена

Сообщения о заминировании учреждений оказались ложными.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, по состоянию на 15:30 полицейские провели тщательный осмотр пяти указанных объектов и прилегающей территории.

В ходе проверки специалисты осмотрели 9700 кв. метров помещений и 4950 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 6160 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. В учреждении на площади Свободы 4, 6 осмотрено 6000 кв. метров площади здания и 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 6000 граждан. На улице Университетская, 23 осмотрено 1500 кв. метров площади здания и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 5 граждан. На улице Тринклера, 8 осмотрено 350 кв. метров площади. В гольф-клубе по проспекту Курчатова осмотрено 1200 кв. метров помещений, 3200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 150 граждан. На улице Клочковская, 50 правоохранители осмотрели 1000 кв. метров помещений, 400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 5 человек. В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Нпоминаем, что информации о закладке взрывчатки поступили в полицию 25 апреля.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.