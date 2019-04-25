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25.04.2019  17:02   

Во дворе частного дома сгорел Mercedes

25 апреля в 2:41 загорелся автомобиль «Mercedes GL500», стоявший во дворе частного дома на ул. Курбаса, 11.


// ГСЧС

На момент прибытия спасателей горел полностью моторный отсек и салон люксового авто, а также навес и ворота, на площади около 50 кв.м. Кроме того, пламя начало опрокидываться на крышу жилого дома, угрожая его уничтожением.

Оперативно подав водяной пожарный ствол на защиту дома и пенный ствол на тушение внедорожника, пожарные уже в 02:59 локализовали огонь. Окончательно пожар ликвидировали в 04:15.

Выяснением обстоятельств этого происшествия занимаются правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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