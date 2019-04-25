В квартире на Новых Домах нашли самоубийцу

Полиция Немышлянского района устанавливает обстоятельства смерти мужчины.
23 апреля в 16:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир района 38-летнего мужчины без признаков жизни.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Правоохранителями установлено, что мужчина совершил самоубийство.
Данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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