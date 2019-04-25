25.04.2019 17:29

В квартире на Новых Домах нашли самоубийцу

Полиция Немышлянского района устанавливает обстоятельства смерти мужчины.



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23 апреля в 16:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир района 38-летнего мужчины без признаков жизни.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Правоохранителями установлено, что мужчина совершил самоубийство.



Данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали соцсети, мужчина перерезал себе вены в одной из квартир по улице Танкопия.