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25.04.2019  17:29   

В квартире на Новых Домах нашли самоубийцу

Полиция Немышлянского района устанавливает обстоятельства смерти мужчины.


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23 апреля в 16:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир района 38-летнего мужчины без признаков жизни.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранителями установлено, что мужчина совершил самоубийство.

Данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали соцсети, мужчина перерезал себе вены в одной из квартир по улице Танкопия.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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