25.04.2019 17:26

«Сладкий сон» заключенного превратился в дисциплинарное наказание после досмотра постели (ФОТО)

25 апреля, во время досмотра, охранники Покровской «зоны» нашли мобильный в подушке заключенного.



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«Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№ 17)», в охраняемой зоне, был обнаружен запрещенный предмет» - сообщает региональное управление исполнения уголовных наказаний в социальной сети.

Так, при уходе спального места осужденного С. было обнаружено и изъято мобильный телефон, который был скрыт от досмотра в его подушке.

С начала года было предотвращено 12 случаев хранения запрещенных предметов. По факту изъятия составлены соответствующие материалы и проводится проверка. Начальник учреждения подполковник внутренней службы Андрей Ольховский отметил, что продолжается работа по выявлению и перекрытию каналов поступления в учреждения запрещенных предметов.