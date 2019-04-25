Главная Новости Криминал и происшествия «Сладкий сон» заключенного превратился в дисциплинарное наказание после досмотра постели (ФОТО)
25.04.2019  17:26   

«Сладкий сон» заключенного превратился в дисциплинарное наказание после досмотра постели (ФОТО)

25 апреля, во время досмотра, охранники Покровской «зоны» нашли мобильный в подушке заключенного.


// facebook

«Благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№ 17)», в охраняемой зоне, был обнаружен запрещенный предмет» - сообщает региональное управление исполнения уголовных наказаний в социальной сети.

Так, при уходе спального места осужденного С. было обнаружено и изъято мобильный телефон, который был скрыт от досмотра в его подушке.

С начала года было предотвращено 12 случаев хранения запрещенных предметов. По факту изъятия составлены соответствующие материалы и проводится проверка. Начальник учреждения подполковник внутренней службы Андрей Ольховский отметил, что продолжается работа по выявлению и перекрытию каналов поступления в учреждения запрещенных предметов.

Источник:   Северо-Восточное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  мобильный, досмотр, харьков, покровкая колония, охрана
 
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