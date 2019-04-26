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26.04.2019  12:16   

Хитрый фермер лишился земель стоимостью почти 50 миллионов гривен

Прокуратура через суд вернула государству сельхозземли, не использованные по назначению.


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Как сообщает Прокуратура, Балаклейский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству почти 415 га сельскохозяйственных земель стоимостью около 46500000 грн.
 
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о 11 земельных участках на территории Шебелинского сельского совета.
 
Указанные территории в конце 2014 году на основании приказов ГУ Госземагентства получил в аренду на 49 лет местный житель. Земли выделялись без торгов для ведения фермерского хозяйства.
 
Однако хозяйства человек так и не создал. Все участки он передал в субаренду одному из ЧАО уже через несколько месяцев после того, как сам получил их в пользование.
 
Поскольку земли не были использованы арендатором по целевому назначению, прокуратура обратилась с иском в суд об отмене договоров аренды и субаренды и возвращения земель в собственность государства. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены районным судом. Продолжается время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, хитрый фермер, харьков
 
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