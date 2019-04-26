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26.04.2019  08:58   

Очередная жертва неорганизованных парковок на Одесской

Серебристый элитный «Лексус» облили кислотой


// facebook

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сообщение об обнаружении автомобиля «Лексус» якобы облитого кислотой на улице Грозненской поступило в Основянское отдела полиции 24 апреля.
Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.

Фото о проишествии выложили пользователи из социальных сетей.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  кислота, лексус, харьков, одеская, полиция
 
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