Очередная жертва неорганизованных парковок на Одесской

Серебристый элитный «Лексус» облили кислотой
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сообщение об обнаружении автомобиля «Лексус» якобы облитого кислотой на улице Грозненской поступило в Основянское отдела полиции 24 апреля.
Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.
Фото о проишествии выложили пользователи из социальных сетей.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
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