26.04.2019 09:40

В заброшенном доме Харькова нашли очередной человеческий череп

В Харькове в заброшенном здании, где сейчас никто не проживает, нашли человеческий череп.



://unn.com.ua

Об этом УНН сообщили в источники в правоохранительных органах.

Найденный череп без видимых повреждений. Сейчас череп отправлено на экспертизы.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.