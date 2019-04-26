Главная Новости Криминал и происшествия В заброшенном доме Харькова нашли очередной человеческий череп
26.04.2019  09:40   

В заброшенном доме Харькова нашли очередной человеческий череп

В Харькове в заброшенном здании, где сейчас никто не проживает, нашли человеческий череп.


://unn.com.ua

Об этом УНН сообщили в источники в правоохранительных органах.

Найденный череп без видимых повреждений. Сейчас череп отправлено на экспертизы.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Источник:   УНН
 Тэги:  череп, дом, харьков, заброшенный
 
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