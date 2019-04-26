В заброшенном доме Харькова нашли очередной человеческий череп

В Харькове в заброшенном здании, где сейчас никто не проживает, нашли человеческий череп.
Об этом УНН сообщили в источники в правоохранительных органах.
Найденный череп без видимых повреждений. Сейчас череп отправлено на экспертизы.
Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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давл.:
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