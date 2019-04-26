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26.04.2019  10:40   

На Салтовке утро начинается не с кофе

От воров-эстетов пострадал очередной элитный автомобиль на неорганизованной парковке.


// facebook

В Харькове с элитного автомобиля сняли все четыре колеса. По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня, 26 апреля, на ул. Родниковой.

По словам очевидцев воры эстаты поставили элитный белый авто исключительно на белые кирпичи, вместо колес.

Источник:   facebook/XarkivRulit
 Тэги:  шиномонтаж, колесо, харьков, кража, криминал
 
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