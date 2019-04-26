На Салтовке утро начинается не с кофе

От воров-эстетов пострадал очередной элитный автомобиль на неорганизованной парковке.
В Харькове с элитного автомобиля сняли все четыре колеса. По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня, 26 апреля, на ул. Родниковой.
По словам очевидцев воры эстаты поставили элитный белый авто исключительно на белые кирпичи, вместо колес.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
влажн.:
давл.:
ветер: