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26.04.2019  11:00   

Продажа очередной дозы оказалась для наркоторговца роковой (ФОТО)

Правоохранители задержали 44-летнего харьковчанина, который сбыл полимерный пакет с психотропным веществом PVP общим весом около 0,5 г за 450 грн при личной встрече с покупателем.


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Задержание проводилось в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время личного обыска у мужчины изъяты денежные средства в сумме 450 грн, полученные им за сбыт психотропного вещества. В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства обнаружено и изъято 2 полимерных пакета с наркотическим средством каннабис общим весом около 5 граммов.

Кроме того, в феврале текущего года полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником около 0,5 г психотропного вещества PVP при личной встрече с покупателем за 500 грн.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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