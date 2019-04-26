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26.04.2019  11:32   

Подростка, сбежавшую из дома отца, вернули матери

Полицейские разыскали несовершеннолетнего жительницу Дергачевского района.


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Напомним, что 14-летняя девочка пропала 22 апреля. Об этом сообщила в полицию ее мать. Женщина отметила, что ее дочь находилась у отца в поселке Пересечное Харьковской области и исчезла.

На поиски девочки был задействован личный состав отдела полиции. Нашли беглянку в Харькове. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его матерью. В отношении отца составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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