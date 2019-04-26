Подростка, сбежавшую из дома отца, вернули матери

Полицейские разыскали несовершеннолетнего жительницу Дергачевского района.
Напомним, что 14-летняя девочка пропала 22 апреля. Об этом сообщила в полицию ее мать. Женщина отметила, что ее дочь находилась у отца в поселке Пересечное Харьковской области и исчезла.
На поиски девочки был задействован личный состав отдела полиции. Нашли беглянку в Харькове. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его матерью. В отношении отца составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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