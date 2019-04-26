26.04.2019 11:32

Подростка, сбежавшую из дома отца, вернули матери

Полицейские разыскали несовершеннолетнего жительницу Дергачевского района.



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Напомним, что 14-летняя девочка пропала 22 апреля. Об этом сообщила в полицию ее мать. Женщина отметила, что ее дочь находилась у отца в поселке Пересечное Харьковской области и исчезла.



На поиски девочки был задействован личный состав отдела полиции. Нашли беглянку в Харькове. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его матерью. В отношении отца составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.