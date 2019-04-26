26.04.2019 11:48

Мошенник, обманувший пенсионерку по схеме «ваш внук в полиции», получил три года тюрьмы

58-летнего харьковчанина осудили приговором Дергачевского районного суда.



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В августе 2017 года неоднократно судимый за мошенничество мужчина позвонил на стационарный номер 85-летней бабушки. Злоумышленник выдал себя за внука старушки и рассказал, что попал в неприятности. Он сказал, что по его вине пострадал человек, и он срочно оплатить пострадавшему лечение.



Напугав бабушку, мошенник изменил голос и представился следователем полиции. «Псевдоправоохоронець» заверил женщину, что ее внуку грозит уголовная ответственность. Чтобы родственник мог избежать неприятностей, необходимо заплатить 50 тыс. долл.



Бабушка согласилась отдать все свои сбережения, однако эта сумма была значительно меньше – 6 тыс. грн. В тот же день мошенник приехал домой пенсионерки и забрал деньги.



Приговором Дергачевского районного суда области 58-летний харьковчанин признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.