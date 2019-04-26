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26.04.2019  11:53   

Сегодня телефонные террористы минируют харьковские гостиницы

Полицейские проверяют сообщение о заминировании 5 гостиниц в Харькове.


// Facebook

26 апреля около 9:40 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в отелях:
– гостиница «Асотел», пер. Кравцова 8;
– гостиница АN-2, ул. Плехановская 8;
– гостиница Ovis Hotel, пр-т Гагарина 201б;
гостиница «Губерния», Полтавский шлях 190/1;
– ГРК Safari Hotel, ул. Гидропарковая 23а.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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