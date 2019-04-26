Сегодня телефонные террористы минируют харьковские гостиницы

Полицейские проверяют сообщение о заминировании 5 гостиниц в Харькове.
26 апреля около 9:40 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в отелях:
– гостиница «Асотел», пер. Кравцова 8;
– гостиница АN-2, ул. Плехановская 8;
– гостиница Ovis Hotel, пр-т Гагарина 201б;
– гостиница «Губерния», Полтавский шлях 190/1;
– ГРК Safari Hotel, ул. Гидропарковая 23а.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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