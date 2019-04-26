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26.04.2019  12:02   

В заброшенном доме найден человеческий череп: подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.


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25 апреля в Московский отдел полиции сообщили об обнаружении человеческих останков в подвале дома на Московском проспекте.

Полицейские установили, что на днях подвал затопило и после откачки воды на полу был обнаружен человеческий череп без видимых повреждений.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, направленных на установление пола умершего, примерного возраста и его личности.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  череп, труп, смерть, полиция, харьков
 
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