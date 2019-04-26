В заброшенном доме найден человеческий череп: подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
25 апреля в Московский отдел полиции сообщили об обнаружении человеческих останков в подвале дома на Московском проспекте.
Полицейские установили, что на днях подвал затопило и после откачки воды на полу был обнаружен человеческий череп без видимых повреждений.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Назначен ряд экспертиз, направленных на установление пола умершего, примерного возраста и его личности.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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