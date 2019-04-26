В 83-й гимназии ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о минировании учебного заведения в Слободском районе.
Сообщение о закладке взрывчатки в гимназии на улице Тарасовской поступило в Слободского отдела полиции 26 апреля около 11:04.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
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