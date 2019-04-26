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26.04.2019  12:57   

В 83-й гимназии ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о минировании учебного заведения в Слободском районе.


// Facebook/ХС

Сообщение о закладке взрывчатки в гимназии на улице Тарасовской поступило в Слободского отдела полиции 26 апреля около 11:04.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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