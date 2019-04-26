Полиция предлагает сотрудничество атоэвакуаторам

ГУ Нацполиции в Харьковской области приглашает к сотрудничеству предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
влажн.:
давл.:
ветер: