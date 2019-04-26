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26.04.2019  14:14   

Полиция предлагает сотрудничество атоэвакуаторам

ГУ Нацполиции в Харьковской области приглашает к сотрудничеству предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами.


hk.npu.gov.ua
Главное управление Национальной полиции в Харьковской области приглашает к сотрудничеству юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами.
 
Лицам, имеющим соответствующие документы с занятия вышеуказанной услугой, предлагается сотрудничество по перевозке временно задержанного автотранспортного средства для доставки на специальную площадку автотранспортного отделения Центра обеспечения ГУНП в Харьковской области, который расположен по адресу: ул. Пушкинская, 106, г.. Харьков.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  эвакуаторы, полиция, харьков
 
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