26.04.2019 14:14

Полиция предлагает сотрудничество атоэвакуаторам

ГУ Нацполиции в Харьковской области приглашает к сотрудничеству предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами.



hk.npu.gov.ua

Главное управление Национальной полиции в Харьковской области приглашает к сотрудничеству юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые оказывают услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами.

Лицам, имеющим соответствующие документы с занятия вышеуказанной услугой, предлагается сотрудничество по перевозке временно задержанного автотранспортного средства для доставки на специальную площадку автотранспортного отделения Центра обеспечения ГУНП в Харьковской области, который расположен по адресу: ул. Пушкинская, 106, г.. Харьков.