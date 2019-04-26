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26.04.2019  14:30   

Ночной улов браконьера затянул на 16 тысяч гривен

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству около 16 тыс. грн.


// khr.darg.gov.ua

25 апреля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Бахтин Боровского района.

Около десяти часов вечера был задержан нарушитель, ловивший рыбу двумя лесковыми сетками, которые являются запрещенными орудиями лова.

В сетях находилось: плотва – 120 шт., окунь – 22 шт., судак – 2 шт., линь – 1 шт., ерш – 1 шт. и плоскирка – 120 шт. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 13,8 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 15 810 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся в суд, для привлечения виновного лица к ответственности.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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