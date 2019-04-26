26.04.2019 16:19

Минирования: во всех шести зданиях бомб не оказалось (ФОТО)

Сообщение о заминировании отелей и гимназии оказались ложным.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские провели тщательный осмотр шести указанных объектов . В ходе проверки специалисты осмотрели 17700 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 660 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Информации о закладке взрывчатки поступили в полицию 26 апреля.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В отеле на улице Полтавский шлях, 190/1 осмотрено 1500 кв. метров площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 5 граждан.

На улице Плехановская, 8 осмотрено 1300 кв. метров площади здания и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 20 человек.

На улице Кравцова, 8 осмотрено 100 кв. метров прилегающей территории ,.

На улице Гидропарковая, 23 «А» осмотрено 1800 кв. метров площади здания и 1400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 5 граждан.

На проспекте Гагарина, 201 «Б» осмотрено 3000 кв. метров площади здания и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 40 граждан.

В гимназии на улице Тарасовской осмотрено 4000 кв. метров площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 590 граждан.

В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.