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26.04.2019  16:19   

Минирования: во всех шести зданиях бомб не оказалось (ФОТО)

Сообщение о заминировании отелей и гимназии оказались ложным.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские провели тщательный осмотр шести указанных объектов. В ходе проверки специалисты осмотрели 17700 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 660 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
Информации о закладке взрывчатки поступили в полицию 26 апреля.
 
На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.  
 
В отеле на улице Полтавский шлях, 190/1 осмотрено 1500 кв. метров площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 5 граждан. 
 
На улице Плехановская, 8 осмотрено 1300 кв. метров площади здания и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 20 человек.
 
На улице Кравцова, 8 осмотрено 100 кв. метров прилегающей территории ,.
 
На улице Гидропарковая, 23 «А» осмотрено 1800 кв. метров площади здания и 1400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 5 граждан.
 
На проспекте Гагарина, 201 «Б» осмотрено 3000 кв. метров площади здания и 300 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 40 граждан.
 
В гимназии на улице Тарасовской осмотрено 4000 кв. метров площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 590 граждан.
 
В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  заминирование, ложное минирование, харьков
 
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