26.04.2019 16:43

В Харькове заминировали станцию метро «Площадь Конституции», площадь Конституции и Исторический музей

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании.



// Facebook

Об этом Харьковский метрополитен сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые пассажиры! По требованию полиции станция метро «Площадь Конституции» закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию «Площадь Конституции» без остановок», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.



По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.



Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.