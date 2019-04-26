Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове заминировали станцию метро «Площадь Конституции», площадь Конституции и Исторический музей
26.04.2019  16:43   

В Харькове заминировали станцию метро «Площадь Конституции», площадь Конституции и Исторический музей

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании.


// Facebook

Об этом Харьковский метрополитен сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые пассажиры! По требованию полиции станция метро «Площадь Конституции» закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют  через станцию «Площадь Конституции» без остановок», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Тэги:  метро, харьков
 
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