В Харькове заминировали станцию метро «Площадь Конституции», площадь Конституции и Исторический музей

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании.
Об этом Харьковский метрополитен сообщил на своей странице в Facebook.
«Уважаемые пассажиры! По требованию полиции станция метро «Площадь Конституции» закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию «Площадь Конституции» без остановок», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 26 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро «Площадь Конституции» и площади Конституции.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
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