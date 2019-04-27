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27.04.2019  10:17   

В харьковском аэропорту ищут взрывчатку (ФОТО)

Полицейские Харькова проверяют сообщение о минировании аэропорта в Харькове.


// Facebook

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.

Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.


Фото: Telegram

Тэги:  заминирование, харьков
 
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