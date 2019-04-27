В харьковском аэропорту ищут взрывчатку (ФОТО)

Полицейские Харькова проверяют сообщение о минировании аэропорта в Харькове.
Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан.
Специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.
Фото: Telegram
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача.
влажн.:
давл.:
ветер: