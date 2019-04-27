Под Харьковом незаконно добывали песок

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка на Красноградщине.
В одном из поселков Красноградского района обнаружены за незаконным промыслом экскаватор и 2 грузовых автомобиля «СКАНИЯ» и «РЕНО», на которых осуществлялся вывоз полезных ископаемых.
Сообщение о данном факте поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 10:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте. Следственные действия продолжаются.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
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