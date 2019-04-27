Главная Новости Криминал и происшествия Житель Хорошево обворовывал соседние дачные дома
27.04.2019  16:23   

Житель Хорошево обворовывал соседние дачные дома

Работники полиции доказали причастность 42-летнего жителя поселка Хорошево к совершению 5 имущественных преступлений.


// Нацполиция

20 февраля в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от 61-летнего охранника садового общества, расположенного в поселке Хорошево. Мужчина сообщил, что во время обхода территории он обнаружил поврежденные замки на 5 домах.

Получив информацию, правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия. В середине апреля злоумышленника задержали. Им оказался безработный 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что проникал в дома путем повреждения замка двери металлической арматурой и забирал все ценные вещи, а именно электроинструменты, посуда, садовый инвентарь. Часть похищенных вещей подозреваемый успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.04 Криминал и происшествия На Салтовке утро начинается не с кофе 25.04 Криминал и происшествия Заробитчанин с Винничины обокрал кладбище под Харьковом (ФОТО) 24.04 Криминал и происшествия Поскользнулся, упал – на 3,5 года срок «нагулял»
 
 

Видео

33-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове почтили память погибших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 