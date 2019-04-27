Житель Хорошево обворовывал соседние дачные дома

Работники полиции доказали причастность 42-летнего жителя поселка Хорошево к совершению 5 имущественных преступлений.
20 февраля в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от 61-летнего охранника садового общества, расположенного в поселке Хорошево. Мужчина сообщил, что во время обхода территории он обнаружил поврежденные замки на 5 домах.
Получив информацию, правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия. В середине апреля злоумышленника задержали. Им оказался безработный 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что проникал в дома путем повреждения замка двери металлической арматурой и забирал все ценные вещи, а именно электроинструменты, посуда, садовый инвентарь. Часть похищенных вещей подозреваемый успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
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