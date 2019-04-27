От удара током погиб подросток, залезший на товарный вагон

Его приятель получил 70% ожогов тела.
ЧП произошло в Сахновщинском районе .
26 апреля в 22:20 неизвестный сообщий в полицию, что на железнодорожной станции пгт. Сахновщина обнаружены двое 17-летних подростков с признаками поражения электрическим током.
Один находился на крыше товарного вагона без признаков жизни, а другой в бессознательном состоянии рядом с вагоном.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и нечаянно прикоснулись к электросети.
В результате происшествия один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи в Харькове.
Следователем открыты уголовные производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача.
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