27.04.2019 16:47

От удара током погиб подросток, залезший на товарный вагон

Его приятель получил 70% ожогов тела.



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ЧП произошло в Сахновщинском районе .



26 апреля в 22:20 неизвестный сообщий в полицию, что на железнодорожной станции пгт. Сахновщина обнаружены двое 17-летних подростков с признаками поражения электрическим током.

Один находился на крыше товарного вагона без признаков жизни, а другой в бессознательном состоянии рядом с вагоном.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и нечаянно прикоснулись к электросети.

В результате происшествия один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи в Харькове.



Следователем открыты уголовные производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.