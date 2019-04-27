Спасатели потушили пожар в квартире Слободского района.
Возгорание произошло около половины двенадцатого дня 27 апреля в жилом 5-ти этажном доме на Садовом проезде, 4а.
Спасателей вызвали соседи, которые сообщали о возгорании в квартире на 2-м этаже.
На место происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия в одной из комнат горели домашние вещи и кровать на площади 5 кв.м.
Пожарные немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и уже в 11:53 локализовали его.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:26.
Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.
Лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
В последнюю субботу апреля «докторы Айболиты» отмечают профессиональный праздник – Международный день ветеринарного врача.
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