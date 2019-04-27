Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на Новых Домах (ВИДЕО)
27.04.2019  17:36   

Пожар на Новых Домах (ВИДЕО)

Спасатели потушили пожар в квартире Слободского района.


// ГСЧС

Возгорание произошло около половины двенадцатого дня 27 апреля в жилом 5-ти этажном доме на Садовом проезде, 4а.

Спасателей вызвали соседи, которые сообщали о возгорании в квартире на 2-м этаже.

На место происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия в одной из комнат горели домашние вещи и кровать на площади 5 кв.м.

Пожарные немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и уже в 11:53 локализовали его.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:26.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.04 Криминал и происшествия Полиция устанавливает обстоятельства повреждения двух автомобилей 25.04 Криминал и происшествия Во дворе частного дома сгорел Mercedes 25.04 Криминал и происшествия На пожаре сгорел пенсионер
 
 

Видео

33-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове почтили память погибших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 