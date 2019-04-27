27.04.2019 17:36

Пожар на Новых Домах (ВИДЕО)

Спасатели потушили пожар в квартире Слободского района.



// ГСЧС

Возгорание произошло около половины двенадцатого дня 27 апреля в жилом 5-ти этажном доме на Садовом проезде, 4а.

Спасателей вызвали соседи, которые сообщали о возгорании в квартире на 2-м этаже.



На место происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия в одной из комнат горели домашние вещи и кровать на площади 5 кв.м.



Пожарные немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и уже в 11:53 локализовали его.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:26.

Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.