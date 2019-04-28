Главная Новости Криминал и происшествия Парень сорвался с моста, пытаясь сделать удачный снимок
28.04.2019  12:56   

Парень сорвался с моста, пытаясь сделать удачный снимок

13-летний парень доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.


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ЧП произошло 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное Харьковского района.

По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ ГП
 Тэги:  подросток, неотложка, полиция, харьков
 
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