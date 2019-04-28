28.04.2019 12:56

Парень сорвался с моста, пытаясь сделать удачный снимок

13-летний парень доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.



// РЕДПОСТ

ЧП произошло 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное Харьковского района.



По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю.



Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.