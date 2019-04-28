Парень сорвался с моста, пытаясь сделать удачный снимок

13-летний парень доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.
ЧП произошло 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное Харьковского района.
По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В конце апреля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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